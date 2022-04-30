Андрей Мостовой: «Зенит» — точно самая сильная команда в России
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал четвёртое подряд чемпионство клуба в РПЛ.
«Какие эмоции? Самый заезженный вопрос. Супер, круто! Многие говорят, что чемпионства «Зенита» уже приелись, мне не приелось это — нет, конечно! Такое не может приесться! Посмотрите, какая атмосфера, как все радуются.
Могу ли согласиться со словами Дзюбы, что в России нет конкуренции? Может, он это в виде шутки сказал. Сейчас немного есть доминирование «Зенита» — четыре года подряд побеждаем с таким отрывом. «Зенит» — точно самая сильная команда, но конкуренция всё равно есть. Если мы становимся чемпионами, как может не быть мотивации? Для чего мы играем?» — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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