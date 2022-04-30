Мостовой заявил, что «Зениту» не хватало Азмуна в весенней части сезона

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает, что в весенней части чемпионата России команде не хватало форварда Сердара Азмуна, который ушёл в немецкий «Байер».

«Кого бы назвал лучшим игроком «Зенита» в этом сезоне? Не знаю, как кого-то выделять. Все смотрелись ровно, на разных отрезках кто-то становился лидером команды. Все хорошо проявили себя в разных частях сезона.



Думаю, Азмуна сильно не хватало во второй половине сезона. Были моменты, когда Сердар нас сильно спасал. Каждый год он забивает пятнадцать плюс голов. Азмун — это потеря для нас», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.