Гендиректор «Зенита»: принцип «спорт вне политики» просто попран. Ну, мы это запомним

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об отстранении российских команд от еврокубков.
«Я не хочу комментировать ситуацию с еврокубками, чтобы не спугнуть. Ситуация, конечно, очень непростая. Если мы посмотрим на заявления Чеферина, он сказал очень правильную вещь. Спортсмены, в данном случае футболисты, ни в коем случае не должны страдать. А если вернуться к истокам, всегда провозглашалось – спорт должен быть вне политики. К сожалению, в последнее время этот принцип стал нарушаться, в текущей ситуации просто попран.
Это с нашими паралимпийцами приехавшими, которым не дали участвовать, нашими пловцами, футболистами, «Спартаку» не дали играть в Лиге Европы, нашей сборной не дали шансы. Причём под детсадовским предлогом, что они не будут с россиянами играть. Ну, мы это запомним», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 30 апреля 2022
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