Александр Ерохин: глобальная цель — ещё одна звезда на эмблеме «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями от победы команды в чемпионате России (РПЛ).

«Ощущения супер. Да, четвёртое чемпионство, но эмоции те же. Невероятные эмоции. Матч складывался непросто. Волевая победа — всегда вдвойне круто. Всех поздравляю с титулом. Глобальная цель — ещё одна звезда на эмблеме «Зенита». Следующий сезон будет ещё сложнее. На матч с нами всегда выходят с двойной мотивацией», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.