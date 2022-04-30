Ерохин: отстранение от Лиги чемпионов? Сейчас сложно говорить о том, что вообще будет

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о влиянии на мотивацию отстранения российских клубов от еврокубков.

«Влияет ли ситуация с отстранением от Лиги чемпионов? Сейчас сложно говорить о том, что будет вообще. Наша задача — тренироваться, показывать всё на футбольном поле. Будем готовиться», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 30 апреля, «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.