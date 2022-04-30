Иван Сергеев прокомментировал своё первое чемпионство в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями от четвёртой подряд победы команды в Российской Премьер-Лиге и дебютного для себя титула.

«Силы остались, сезон продолжается. Впереди ещё три игры. Хорошо, что досрочно оформили чемпионство. Поздравляю с четвёртым подряд титулом «Зенит» и всех болельщиков. Все рады. Сегодня в Питере праздник.

У меня дебют в РПЛ — и сразу чемпионство. Конечно, сначала не верится, но сейчас уже осознаю. Моё первое чемпионство и, дай бог, не последнее. Расстройства нет, что не смог оформить хет-трик. Если справедливо всё рассудили судьи, то, значит, так и должно быть. Главное, что мы выиграли», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.