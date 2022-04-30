«Валенсия» упустила победу в дерби с «Леванте», ведя в меньшинстве в счёте до 82-й минуты

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Леванте». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий хозяев Уго Дуро, ему ассистировал Хосе Луис Гайя.

Дуро выводит «Валенсию» вперёд:

На 32-й минуте Гайя был удалён с поля.

Удаление Гайя:

На 82-й минуте защитник гостей Оскар Дуарте забил ответный мяч, голевой пас отдал Хосе Луис Моралес.

Дуарте сравнивает счёт:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

После 34 сыгранных туров «Валенсия» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Летучие мыши» набрали 43 очка. «Леванте» с 26 очками находится на последнем, 20-м месте в таблице.