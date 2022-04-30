«Валенсия» упустила победу в дерби с «Леванте», ведя в меньшинстве в счёте до 82-й минуты

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Леванте». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий хозяев Уго Дуро, ему ассистировал Хосе Луис Гайя.
Дуро выводит «Валенсию» вперёд:
На 32-й минуте Гайя был удалён с поля.
На 82-й минуте защитник гостей Оскар Дуарте забил ответный мяч, голевой пас отдал Хосе Луис Моралес.
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После 34 сыгранных туров «Валенсия» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Летучие мыши» набрали 43 очка. «Леванте» с 26 очками находится на последнем, 20-м месте в таблице.
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