Иван Сергеев: когда «Динамо» проиграло, я спал. Но мы понимали, что надо делать праздник
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как на команду повлияла возможность досрочно выиграть Российскую Премьер-Лигу в текущем сезоне.
Напомним, в рамках 27-го тура единственный конкурент «Зенита» за титул неожиданно проиграл «Уралу» со счётом 2:3. Для завоевания титула подопечным Сергея Семака необходимо было обыграть «Локомотив», что они и сделали (3:1).
«Когда «Динамо» проиграло, понимали, что игра домашняя и надо делать праздник. Была мотивация на все сто процентов у всей команды. Сегодня бегали и отдавались полностью. Результат налицо — 3:1. Но вообще в момент, когда «Динамо» проиграло, я спал. Может, кто-то из ребят и смотрел матч, но не я», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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