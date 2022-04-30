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Иван Сергеев рассказал, на каком языке общается с бразильцами «Зенита»

Иван Сергеев рассказал, на каком языке общается с бразильцами «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как общается с легионерами клуба из Бразилии.

«Насколько доволен связкой с Альберто? Это от тренерского штаба зависит, как они решат. Мне комфортно играть с любым игроком, будь то Юри или Артём. На каком языке общаюсь с бразильцами? На своём. А так немного понимаю футбольные термины», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 30 апреля, «Зенит» досрочно выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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