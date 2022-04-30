«Вечная любовь…» Криштиану Роналду опубликовал трогательное фото с новорождённой дочкой
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях трогательное фото с новорождённой дочерью.
«Вечная любовь…» – подписал снимок португалец, добавив эмодзи «сердце» и «молитва».
Фото: из личного архива Криштиану Роналду
Тёплые комментарии под фото оставили такие звёзды футбола, как Пеле, Карим Бензема, Маркус Рашфорд и другие.
Напомним, 18 апреля стало известно, что спутница Роналду Джорджина Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, однако мальчик скончался.
Из-за семейной трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Фанаты поддержали семью футболиста на трибунах.
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