«Вечная любовь…» Криштиану Роналду опубликовал трогательное фото с новорождённой дочкой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях трогательное фото с новорождённой дочерью.

«Вечная любовь…» – подписал снимок португалец, добавив эмодзи «сердце» и «молитва».

Фото: из личного архива Криштиану Роналду

Тёплые комментарии под фото оставили такие звёзды футбола, как Пеле, Карим Бензема, Маркус Рашфорд и другие.

Напомним, 18 апреля стало известно, что спутница Роналду Джорджина Родригес родила близнецов, мальчика и девочку, однако мальчик скончался.

Из-за семейной трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Фанаты поддержали семью футболиста на трибунах.