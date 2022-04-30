Дмитрий Губерниев назвал причину досрочного чемпионства «Зенита»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о четвёртой подряд победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, благодаря триумфу в матче с «Локомотивом» (3:1) «Зенит» обеспечил себе досрочный титул.

«Зенит» — чемпион, так как лучше других в России играет в футбол! Вот и всё!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

Также Губерниев иронично высказался о новой вспышке конфликта комментатора Константина Генича и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Генич и Дзюба! Сюжет этой песни моя подсказала гитара! Дзюба и Генич — только, только, только этого мало!» — высказался Губерниев.