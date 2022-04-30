«Трабзонспор» впервые с 1984 года выиграл чемпионат Турции
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Сегодня, 30 апреля, «Трабзонспор» в рамках 35-го тура чемпионата Турции сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Антальяспором» (2:2).
Благодаря ничьей в матче с «Антальяспором» «Трабзонспор» обеспечил себе досрочное чемпионство в Турции. После 35 сыгранных туров команда из Трабзона набрала 77 очков. У ближайшего преследователя – «Фенербахче» — 68 очков. Поскольку в турецком первенстве 38 туров, у «Фенербахче» нет математических шансов догнать «Трабзонспор».
Команда из Трабзона выиграла седьмой титул в истории клуба. Ранее «Трабзонспор» выигрывал чемпионат Турции в 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 и 1984 годах.
В трёх оставшихся турах «Трабзонспору» предстоит сыграть с «Хатайспором», «Алтаем» и «Истанбул Башакшехир».
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