«Трабзонспор» впервые с 1984 года выиграл чемпионат Турции

Сегодня, 30 апреля, «Трабзонспор» в рамках 35-го тура чемпионата Турции сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Антальяспором» (2:2).



Благодаря ничьей в матче с «Антальяспором» «Трабзонспор» обеспечил себе досрочное чемпионство в Турции. После 35 сыгранных туров команда из Трабзона набрала 77 очков. У ближайшего преследователя – «Фенербахче» — 68 очков. Поскольку в турецком первенстве 38 туров, у «Фенербахче» нет математических шансов догнать «Трабзонспор».



Команда из Трабзона выиграла седьмой титул в истории клуба. Ранее «Трабзонспор» выигрывал чемпионат Турции в 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 и 1984 годах.



В трёх оставшихся турах «Трабзонспору» предстоит сыграть с «Хатайспором», «Алтаем» и «Истанбул Башакшехир».

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