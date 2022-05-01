«Барселона» заинтересована в подписании защитника «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо входит в шорт-лист «Барселоны» для усиления позиции левого защитника в команде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, 31-летний испанский защитник входит в четвёрку футболистов, которых «Барселона» рассматривает для усиления фланговой позиции.



Алонсо стал футболистом «Челси» в 2016 году, перейдя из «Фиорентины». В нынешнем сезоне защитник в 41 матче во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между Алонсо и «Челси» истекает в конце следующего сезона.

Видеообзор: «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:

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