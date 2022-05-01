Тен Хаг определился с первым трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», определился с первым трансфером в английской команде. Им станет защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа. Об этом сообщает Mirror.



По сведениям источника, нидерландский клуб будет готов продать 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно за € 24 млн.



В нынешнем сезоне Маласиа в 46 матчах во всех турнирах забил гол и отдал пять результативных передач. Его соглашение с «Фейеноордом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 11,5 млн.



В сентябре 2021 года Маласиа дебютировал в составе национальной сборной Нидерландов, за которую к текущему моменту выходил на поле трижды, отметившись одной результативной передачей.