«Для баланса». Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с очередным чемпионством

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о четвёртой подряд победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 61 очко после 27 туров. У ближайшего преследователя – «Динамо» — 52 очка. Бело-голубые могут догнать «Зенит» по количеству очков, но московская команда уступает санкт-петербургской по результатам очных встреч.
«Для баланса. «Зенит» – чемпион! Поздравляю!» — написал Медведев в своём телеграм-канале.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
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