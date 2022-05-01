Круговой показал празднование Барриосом и Венделом чемпионства России на столе

Защитник «Зенита» Данил Круговой в своём телеграм-канале опубликовал видео с празднования игроками команды победы в Российской Премьер-Лиге. Футболист записал момент танцев полузащитников Вендела и Вильмара Барриоса на столе раздевалки на «Газпром Арене».

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».