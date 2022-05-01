«Атлетик» обыграл «Атлетико» в матче 34-го тура Примеры

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На восьмой минуте автогол забил защитник «матрасников» Марио Эрмосо.

Эрмосо забивает в свои ворота:

На 55-й минуте нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс реализовал пенальти в ворота гостей.

Гол Уильямса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Антонио Мигель Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян и Рубен Поррас Рико.



После 34 сыгранных туров «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 61 очко. «Атлетик» (51) – на восьмой строчке. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81). В 34-м туре Примеры «сливочные» досрочно стали чемпионами.