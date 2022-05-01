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Андрей Аршавин — о хранении медалей: у меня жёны отбирают, у других — не знаю

Андрей Аршавин — о хранении медалей: у меня жёны отбирают, у других — не знаю
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин после четвёртого подряд чемпионства подопечных ответил, где сине-бело-голубые хранят завоёванные награды.

«Где медали хранят? У меня жёны отбирают, у других – не знаю. Это не шутка, так и есть», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч». После этого в студии повисло молчание.

Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 61 очко после 27 туров. У ближайшего преследователя – «Динамо» — 52 очка. Бело-голубые могут догнать «Зенит» по количеству очков, но московская команда уступает санкт-петербургской по результатам очных встреч.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10.

«100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин «100 миллионов банк хотел. Там была моя поддельная подпись». Откровенный Аршавин
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