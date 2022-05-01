«Норвич» досрочно вылетел из английской Премьер-лиги
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Вчера, 30 апреля, «Норвич Сити» в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 уступил «Астон Вилле» (0:2).
Данное поражение «канареек» привело к их досрочному вылету из Премьер-лиги. После 34 сыгранных туров «Норвич» набрал 21 очко и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. От спасительной 17-й строчки команду из Нориджа отделяет 13 очков, которые она математически не сможет набрать, поскольку в английском первенстве 38 туров.
Помимо «Норвича», в зоне вылета находятся «Эвертон», у «ирисок» 29 очков, и «Уотфорд», «шершни» заработали 22 очка. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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