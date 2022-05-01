Экс-вратарь «Рубина» Коновалов дебютировал за шотландский «Ливингстон», сыграв «на ноль»
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Российский вратарь Иван Коновалов дебютировал за шотландский «Ливингстон». Голкипер вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Шотландии сезона-2021/2022 с «Хайбернианом».
Отметим, что россиянин сохранил свои ворота на замке, его команда победила со счётом 1:0.
Коновалов выступает за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешёл на правах свободного агента из казанского «Рубина». Контракт игрока с шотландским клубом рассчитан до мая 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.
После 35 сыгранных туров «Ливингстон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 44 очка. «Хайберниан» (41) – на восьмой строчке.
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