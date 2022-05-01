Андрей Аршавин высказался о публичном конфликте Дзюбы с комментатором Геничем

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о публичном конфликте нападающего Артёма Дзюбы и комментатора Константина Генича.
«Жёлтый ли для меня Генич журналист? Вообще, он для меня красно-белым был, потом перекрасился в краснодарского. Ну он мечется. Если они поспорили, может, правда и на стороне Артёма, что не надо раскрывать приватные беседы, но раз это вышло на поверхность, нужно закрепить то, на что поспорили, и Артёму это сделать, это будет прикольно. Хорошо, что он его жёлтым журналистом назвал, а не цветом моего свитера (горчичным. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч».
Ранее Генич рассказал, что поспорил с Дзюбой на дне рождения Леонида Слуцкого касательно результативности Ивана Сергеева. Артём тот спор проиграл, после чего якобы добавил Генича в чёрный список. Дзюба позднее заявил, что никакого спора не было, и назвал комментатора «жёлтой прессой».
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