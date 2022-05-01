Малком: самые драматичные матчи у «Зенита» всегда со «Спартаком», а самых сложных — нет

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о досрочном чемпионстве команды в РПЛ.

«Впереди игра со «Спартаком». Насколько будем готовы к этому матчу и не помешает ли чемпионство? Это сложный матч и сложный соперник. Мы знаем, что это российское классико, а значит, нужно всегда играть его на максимальных оборотах. Это из разряда тех матчей, которые нужно не просто играть, а в которых надо выигрывать.

Легче было бы доиграть чемпионат и в последнем матче получить золотые награды или хорошо, что они уже есть? Когда побеждаешь чуть-чуть заранее — это лучше в том смысле, что чуть меньше страдаешь и мучаешься, потому что уже победил. Но тем не менее, всегда у каждого соперника нужно понимать, на что он способен. Все прекрасно понимают, какой у кого потенциал. В любом случае нужно всегда максимально выкладываться в каждом матче.

Какой матч был самым сложным в этом чемпионате? Самые драматичные матчи всегда со «Спартаком». А самых сложных нет, потому что каждая игра сложная. Не важно, в гостях или дома, с каким соперником. Любой матч сложный — простых не бывает. Сейчас мы уже победили, сезон удался, мы будем готовиться к следующему. Но в этом чемпионате у нас остаются еще три игры, мы обязательно доиграем их по-максимуму». — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» (3:1) «Зенит» обеспечил себе чемпионство в России за три тура до конца сезона.