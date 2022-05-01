Флорентино Перес: «Реал» планировал выиграть Ла Лигу и ЛЧ. Первое мы сделали

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о завоевании 35-го чемпионства в Испании.
«Я, как и многие болельщики, ощущаю огромное удовлетворение. Мы планировали выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали, теперь нужно разобраться со вторым.
У Анчелотти большой опыт, но всегда есть люди, которые что-нибудь критикуют. Однако связь Карло с «Реалом» очевидна, его ценности схожи с нашими. Считаю, что это очень важно», — цитирует Переса Marca.
Благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Испании. Мадридский клуб набрал 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. У обеих команд нет математических шансов догнать «Реал».
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