«Зенит» пожелал Санкт-Петербургу неспокойной ночи

Футбольный клуб «Зенит», который оформил досрочное чемпионство в чемпионате России, пожелал Санкт-Петербургу неспокойной ночи.
«Неспокойной ночи, Город победителей!», — написал «Зенит» в своём телеграм-канале.
Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
В следующем туре «Зениту» предстоит провести матч с «Химками». Матч состоится 7 мая. 15 мая «Зенит» сыграет со «Спартаком». В заключительном туре РПЛ «Зенит» встретится с «Нижним Новгородом». Игра состоится 21 мая.
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