«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством в Ла Лиге

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством в испанской Примере.

«Барселона» поздравляет «Реал» с завоеванием 35-го чемпионства в Ла Лиге», — написала «Барселона» в своём «твиттере».

Напомним, в матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:0.

Благодаря этой победе «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Примере. Мадридцы набрали 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. Обе команды лишились математических шансов догнать «Реал».

«Реал» завоевал этот трофей в 35-й раз и вышел на первое место среди команд топ-5 лиг по числу побед в национальных первенствах.

В оставшихся четырёх матчах «Королевскому клубу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».