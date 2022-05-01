Хави — о чемпионстве «Реала»: они действительно лучшая команда
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе мадридского «Реала» в Ла Лиге.
«Раз «Реал» чемпион, мы его поздравим. Это действительно лучшая команда: турнир длинный, и побеждает обычно тот, кто это заслужил. Мы поздравим их, но в следующем сезоне навяжем им более серьёзную борьбу», — цитирует Хави Marca.
Напомним, благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Испании. Мадридский клуб набрал 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. У обеих команд нет математических шансов догнать «Реал».
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