Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави — о чемпионстве «Реала»: они действительно лучшая команда

Хави — о чемпионстве «Реала»: они действительно лучшая команда
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе мадридского «Реала» в Ла Лиге.

«Раз «Реал» чемпион, мы его поздравим. Это действительно лучшая команда: турнир длинный, и побеждает обычно тот, кто это заслужил. Мы поздравим их, но в следующем сезоне навяжем им более серьёзную борьбу», — цитирует Хави Marca.

Напомним, благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Испании. Мадридский клуб набрал 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. У обеих команд нет математических шансов догнать «Реал».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022