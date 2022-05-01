Куртуа: после «класико» некоторые игроки «Барселоны» праздновали так, будто выиграли титул

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал досрочное чемпионство команды в испанской Примере.

«После «эль класико» некоторые футболисты «Барселоны» праздновали так, как будто они выиграли титул. Но мы сохраняли спокойствие, чтобы обыграть «Сельту» в трудной игре и «Хетафе», что всегда непросто. Мы должны были выиграть этот титул сегодня. Все было подготовлено, в том числе друзьями, семьей, болельщиками. Мы знали, что не можем проиграть «Эспанолу». Мы проводим отличный сезон, и мы надеемся завершить его победой в Лиге чемпионов», — приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, в матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:0. Благодаря этой победе «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Примере. В 29-м туре «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 3:4. Ответная игра состоится 4 мая.