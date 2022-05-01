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Нагельсман раскритиковал игру «Баварии» в проигранном матче с «Майнцем»

Нагельсман раскритиковал игру «Баварии» в проигранном матче с «Майнцем»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман раскритиковал своих игроков за поражение в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (1:3).

«Нам всегда нужна определённая страсть в игре, которой у нас не было в этом матче. Конечно, можно понять, что футболисты отметили победу в чемпионате в прошлом туре, но нельзя забывать и об эмблеме, которую они носят на груди», — цитирует Нагельсмана Bild.

После 32 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии. «Майнц» (42) – на девятой строчке.

В следующем туре «Бавария» примет на домашнем поле «Штутгарт». Игра состоится в Мюнхене 8 мая.

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