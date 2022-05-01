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Марсело прокомментировал чемпионство «Реала» в Примере

Марсело прокомментировал чемпионство «Реала» в Примере
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Защитник «Реала» Марсело отреагировал на чемпионство команды в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Марсело завоевал в составе команды 24-й трофей и стал самым титулованным футболистом «Реала» за всю историю.

«Победа в Ла Лиге это результат работы, радости, самопожертвования и многого другого. Сложив вместе все факторы, нам удалось победить. Празднование с болельщиками — лучшее, что есть на свете, вечеринка принадлежит им. Это величайшая радость, которую может получить игрок. Празднование с болельщиками, игра дома… это только радость», — приводит слова Марсело Marca.

Марсело выступает за испанскую команду с 2007 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона. В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста участие в 17 матчах во всех турнирах и две результативные передачи.

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