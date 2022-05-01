Президент «Реала» Перес — о трансфере Мбаппе: я не думал об этом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался на тему трансфера форварда Килиана Мбаппе.

«Я не думал об этом, но раз уж вы упомянули, то это может оказаться правдой. Будет видно, когда мы начнём планировать состав на следующий сезон», — цитирует Переса Marca.

Ранее сообщалось, что семья нападающего Килиана Мбаппе в ближайшее время отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством «Реала». Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах за «ПСЖ». 23-летний форвард забил 35 голов и отдал 19 результативных передач. Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Франции. На его счету 24 гола.