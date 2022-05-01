Сарри: уровень команд в чемпионате Италии улучшился

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Специи» (4:3).
«Думаю, мы провели очень хорошую игру, создали много моментов, но, к сожалению, допустили ошибки, из-за которых игра оставалась в равновесии. Мы трижды уступали в счёте, но никогда не теряли организованности. Если вы допускаете такие ошибки, то становится сложно добиться результата против соперников более высокого уровня.
Честно говоря, я бы предпочел пропускать меньше голов. Это была смесь полной трансформации схемы защиты и множества индивидуальных ошибок. Думаю, что этот сезон получился сложнее, чем прошлый, так как уровень команд в середине таблицы улучшился. Если посмотреть в целом, то в середине есть несколько очень интересных клубов», — цитирует Сарри Sky Sport Italia.
После 35 матчей «Лацио» занимает 5-е место в чемпионате Италии, набрав 59 очков. «Специя» находится на 16-й позиции. В активе команды 33 балла.
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