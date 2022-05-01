Главный тренер «Герты» раскритиковал «Баварию» за поражение в матче с «Майнцем»

Главный тренер «Герты» Феликс Магат раскритиковал «Баварию» после поражения в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (1:3).
«Ситуация между «Штутгартом», «Арминией» и нами критическая. «Бавария» — чемпион, я не знаю, перестали ли они сейчас играть. Я видел только результат. Не знаю, как это получилось, но это неприятно. Для всех команд сезон длится до последнего игрового дня, и я не знаю, почему команда может сказать: «Мы не будем доигрывать сезон до конца». Это не идёт на пользу Бундеслиге», — приводит слова Магата Goal.
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. «Герта», в свою очередь, ведёт борьбу за выживание. Команда занимает 15-е место, набрав 32 очка. На 16-м месте находится «Штутгарт», записав в свой актив 29 очков. Предпоследнее место занимает «Арминия» (26). В следующем туре «Бавария» встретится со «Штутгартом».
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