Халк рассказал, почему сорвался трансфер в «Тоттенхэм» в 2020 году

Нападающий бразильского клуба «Атлетико Минейро» Халк выпустил книгу о своей карьере, в которой, в частности, рассказал о причинах несостоявшегося трансфера в «Тоттенхэм Хотспур» в 2020 году, сообщает The Sun.

Бывший тренер «шпор» Жозе Моуринью очень хотел перевезти форварда в северный Лондон, но Халк не соответствовал критериям, необходимым для получения визы.

«Недавние вызовы в сборную Бразилии и игра в одной из пяти лучших лиг мира: Италии, Испании, Германии, Англии или Франции были одними из них.

Я провел много времени в Китае и, следовательно, не вызывался в сборную. Юристы даже пытались получить специальную лицензию, но это было невозможно», — приводит слова Халка источник.

Также сообщается, что у Халка в то время была возможность перейти в «Атлетико Мадрид» и «Бешикташ», но переходы сорвались.

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 10 февраля 2021 года, ранее футболист играл за санкт-петербургский «Зенит», португальский «Порту» и другие клубы.