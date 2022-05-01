Халк рассказал, почему сорвался трансфер в «Тоттенхэм» в 2020 году

Нападающий бразильского клуба «Атлетико Минейро» Халк выпустил книгу о своей карьере, в которой, в частности, рассказал о причинах несостоявшегося трансфера в «Тоттенхэм Хотспур» в 2020 году, сообщает The Sun.
Бывший тренер «шпор» Жозе Моуринью очень хотел перевезти форварда в северный Лондон, но Халк не соответствовал критериям, необходимым для получения визы.
«Недавние вызовы в сборную Бразилии и игра в одной из пяти лучших лиг мира: Италии, Испании, Германии, Англии или Франции были одними из них.
Я провел много времени в Китае и, следовательно, не вызывался в сборную. Юристы даже пытались получить специальную лицензию, но это было невозможно», — приводит слова Халка источник.
Также сообщается, что у Халка в то время была возможность перейти в «Атлетико Мадрид» и «Бешикташ», но переходы сорвались.
Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 10 февраля 2021 года, ранее футболист играл за санкт-петербургский «Зенит», португальский «Порту» и другие клубы.
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