Шнякин раскритиковал Дзюбу за перепалку с Геничем

Российский комментатор Дмитрий Шнякин раскритиковал российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбу за перепалку с другим комментатором Константином Геничем.



«У Дзюбы совершенно уникальный дар рассираться даже с теми, кто его поддерживает. Ну вот Генич. Мильон лет назад Костя рассказал про этот спор о голах Сергеева, получилась интригующая и забавная медийная история. И вместо того, чтоб экзотично исполнить, поиронизировать, сделать мини-шоу (в чём Дзюба силён), Артем превратил невинный спор в выливание говна на своего приятеля.



Я уж не говорю о пацанских и мужицких принципах, которые Дзюба тоже любит куда-нибудь вкрутить. Ведь не по-пацански-то вышло, спор проиграл…



Опять вспомнил ту историю из Сан-Марино. Ну кричат там что-то пьяные куражные фаны. Ну не забил ты. Ты ж главный футбик страны! Ну подойди, поаплодируй иронично, даже подхвати их оскорбления в твой адрес. Или промолчи. Заценили бы люди, ведь самоирония — пуленепробиваемый щит. Но в ответ обиды и жалобы. Поражаюсь, конечно», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.