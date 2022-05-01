Шнякин раскритиковал Дзюбу за перепалку с Геничем

Российский комментатор Дмитрий Шнякин раскритиковал российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбу за перепалку с другим комментатором Константином Геничем.
«У Дзюбы совершенно уникальный дар рассираться даже с теми, кто его поддерживает. Ну вот Генич. Мильон лет назад Костя рассказал про этот спор о голах Сергеева, получилась интригующая и забавная медийная история. И вместо того, чтоб экзотично исполнить, поиронизировать, сделать мини-шоу (в чём Дзюба силён), Артем превратил невинный спор в выливание говна на своего приятеля.
Я уж не говорю о пацанских и мужицких принципах, которые Дзюба тоже любит куда-нибудь вкрутить. Ведь не по-пацански-то вышло, спор проиграл…
Опять вспомнил ту историю из Сан-Марино. Ну кричат там что-то пьяные куражные фаны. Ну не забил ты. Ты ж главный футбик страны! Ну подойди, поаплодируй иронично, даже подхвати их оскорбления в твой адрес. Или промолчи. Заценили бы люди, ведь самоирония — пуленепробиваемый щит. Но в ответ обиды и жалобы. Поражаюсь, конечно», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.
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