«Челси» опасается, что «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» могут переманить Маунта
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Представители английского «Челси» опасаются, что полузащитника Мэйсона Маунта могут переманить к себе «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», воспользовавшись кризисом в лондонском клубе, cообщает The Sun.
До завершения контракта Мэйсона Маунта осталось два года, но санкции не позволяют клубу предложить ему новое соглашение.
«Челси» планировал начать переговоры о продлении контракта с футболистом до того, как Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании.
23-летний Мэйсон Маунт является одним из самых низкооплачиваемых игроков «синих» с зарплатой около £ 70 000 в неделю.
В текущем сезоне АПЛ Маунт провёл за «Челси» 29 игр, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.
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