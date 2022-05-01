«Челси» опасается, что «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» могут переманить Маунта

Представители английского «Челси» опасаются, что полузащитника Мэйсона Маунта могут переманить к себе «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», воспользовавшись кризисом в лондонском клубе, cообщает The Sun.

До завершения контракта Мэйсона Маунта осталось два года, но санкции не позволяют клубу предложить ему новое соглашение.

«Челси» планировал начать переговоры о продлении контракта с футболистом до того, как Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании.

23-летний Мэйсон Маунт является одним из самых низкооплачиваемых игроков «синих» с зарплатой около £ 70 000 в неделю.

В текущем сезоне АПЛ Маунт провёл за «Челси» 29 игр, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.