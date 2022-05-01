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«Лилль» готов продать Джонатана Дэвида за € 50 млн

«Лилль» готов продать Джонатана Дэвида за € 50 млн
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Французский «Лилль» готов расстаться с нападающим Джонатаном Дэвидом в ближайшее трансферное окно за € 50 млн, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сведением источника, к форварду есть предметный интерес от ряда европейских топ-клубов.

Джонатан Дэвид выступает за «Лилль» с 11 августа 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний канадец провёл за «Лилль» 43 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 17 голов, являясь лучшим бомбардиром клуба. В активе форварда в этом году также 18 игр, девять голов и четыре результативные передачи в матчах за национальную сборную Канады.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джонатана Дэвида в € 50 млн.

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