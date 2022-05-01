Эрик тен Хаг определился, вокруг кого хочет строить игру в полузащите «МЮ»
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Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», хотел бы строить игру в полузащите вокруг Джеймса Уорд-Прауса, на данный момент выступающего за «Саутгемптон», сообщает The Sun.
По сведениям источника, тен Хаг уже получил разрешение руководства «МЮ» на переход Уорд-Прауса в ближайшее трансферное окно.
Сообщается, что трансфер английского полузащитника может обойтись «красным дьяволам» в € 75 млн и их конкурентом в борьбе за игрока может стать «Манчестер Сити».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Уорд-Праус провёл за «Саутгемптон» 33 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джеймса Уорд-Прауса в € 32 млн.
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