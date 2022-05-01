Спаллетти: СМИ принижают успех «Наполи», делая акцент лишь на борьбе за скудетто
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы в 35 туре Серии А в матче с «Сассуоло» (6:1) обрушился с критикой на итальянских журналистов.
«Вы пытаетесь скрыть великолепный результат в борьбе «Наполи» за попадание в Лигу чемпионов УЕФА, делая акцент на скудетто.
Если мы попадём в Лигу чемпионов, то по праву будем отмечать это достижение. Я вижу недобросовестность в некоторых репортажах обо мне и «Наполи». Это правда, что мы потеряли очки против «Эмполи », но также верно и то, что мы выиграли там, где «Наполи» не выигрывал годами. Команда не заслужила играть в такой атмосфере», — приводит слова Спаллетти Footbal Italia.
После 35 туров Серии А «Наполи» имеет в активе 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
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