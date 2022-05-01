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Главный тренер «Специи» Мотта: два гола «Лацио» забило с нарушением

Главный тренер «Специи» Мотта: два гола «Лацио» забило с нарушением
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Главный тренер «Специи» Тьяго Мотта поделился эмоциями после матча чемпионата Италии с «Лацио» (3:4).

«Мне нечего предъявить ни своим игрокам, ни болельщикам, все были на уровне. Нам не повезло. Два гола «Лацио» забили с нарушением, особенно третий, где был явный фол Милинковича-Савича, тем не менее мы оставались в игре. Горжусь тем, как мы покинули поле», — приводит слова Мотты DAZN.

После 35 матчей «Лацио» занимает 5-е место в чемпионате Италии, набрав 59 очков. «Специя» находится на 16-й позиции. В активе команды 33 балла.

Итальянец Тьяго Мотта – бывший игрок «Барселоны», «Атлетико», «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии Тьяго Мотта.

Впервые в своей истории клуб принял участие в Серии А в сезоне-2019/2020.

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