Микель Артета: «Арсенал» не может позволить себе покупать игроков, как «Ливерпуль»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб не может позволить себе покупать звёзд, как это делает «Ливерпуль», чтобы усилить свой состав.



На вопрос о том, что «Ливерпуль» полностью изменил свой уровень после подписания Алисона Бекера и Вирджила ван Дейка, Артета сказал: «Я не думаю, что мы находимся в том положении, когда можем покупать игроков такого же формата и стоимости, поэтому мы должны найти другие способы усиления.

Кого мы будем покупать этим летом, будет зависеть от многих факторов: от того, сколько игроков вернулось из аренды, от наших обязательств перед ними, от нашего финансового положения, от требований клубов, когда мы захотим покупать или продавать игроков. Там много вопросов, ведь это футбол», — приводит слова Артеты Goal со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, Микель Артета возглавляет «Арсенал» с 22 декабря 2019 года.