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Микель Артета: «Арсенал» не может позволить себе покупать игроков, как «Ливерпуль»

Микель Артета: «Арсенал» не может позволить себе покупать игроков, как «Ливерпуль»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб не может позволить себе покупать звёзд, как это делает «Ливерпуль», чтобы усилить свой состав.

На вопрос о том, что «Ливерпуль» полностью изменил свой уровень после подписания Алисона Бекера и Вирджила ван Дейка, Артета сказал: «Я не думаю, что мы находимся в том положении, когда можем покупать игроков такого же формата и стоимости, поэтому мы должны найти другие способы усиления.

Кого мы будем покупать этим летом, будет зависеть от многих факторов: от того, сколько игроков вернулось из аренды, от наших обязательств перед ними, от нашего финансового положения, от требований клубов, когда мы захотим покупать или продавать игроков. Там много вопросов, ведь это футбол», — приводит слова Артеты Goal со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, Микель Артета возглавляет «Арсенал» с 22 декабря 2019 года.

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