Перепалка Дзюбы и Генича, Роналду может вернуться в «Реал». Главное к утру

Российский комментатор Константин Генич и нападающий «Зенита» Артём Дзюба устроили перепалку в социальных сетях, португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал», голкипер ЦСКА Иван Федотов будет выступать в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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