Перепалка Дзюбы и Генича, Роналду может вернуться в «Реал». Главное к утру

Российский комментатор Константин Генич и нападающий «Зенита» Артём Дзюба устроили перепалку в социальных сетях, португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал», голкипер ЦСКА Иван Федотов будет выступать в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» хочет вернуть Криштиану Роналду
2. Дзюба: как Генич себя ведёт – это фу. Рад, что «Спартак» его забанил, — я его тоже забанил
3. Вратарь ЦСКА Иван Федотов объявил об отъезде в НХЛ. Он будет играть за «Филадельфию»
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5. Гендиректор «Зенита» Медведев: автопродление контракта Семака? Вопрос решённый
6. Дзюба: «Динамо» сопротивлялось больше на словах. Странно отдавать матчи «Уралу» дома
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10. Агент Зарипова: результат не достигнут. Наверное, Данис пойдёт за шестым Кубком Гагарина
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