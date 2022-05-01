Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал своё возвращение после травмы. Полузащитник впервые с августа вышел на поле в официальном матче. Это случилось на 72-й минуте встречи с «Зенитом» (1:3) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Как чувствую себя после травмы? Все хорошо, полностью восстановился. Очень рад вернуться на поле», — приводит слова Миранчука «Спорт-эксрпесс».

Напомним, Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимался восстановлением с октября 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» в РПЛ пять матчей и отметился одной результативной передачей.