Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук прокомментировал своё возвращение после травмы

Антон Миранчук прокомментировал своё возвращение после травмы
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал своё возвращение после травмы. Полузащитник впервые с августа вышел на поле в официальном матче. Это случилось на 72-й минуте встречи с «Зенитом» (1:3) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Как чувствую себя после травмы? Все хорошо, полностью восстановился. Очень рад вернуться на поле», — приводит слова Миранчука «Спорт-эксрпесс».

Напомним, Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимался восстановлением с октября 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» в РПЛ пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Кошмарный год Антона Миранчука — без перехода в «Зенит» и полных матчей. Что с ним сейчас? Кошмарный год Антона Миранчука — без перехода в «Зенит» и полных матчей. Что с ним сейчас?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022