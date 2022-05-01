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Тренер «Локомотива»: поздравляю «Зенит» с чемпионством. Это лучшая команда РПЛ

Тренер «Локомотива»: поздравляю «Зенит» с чемпионством. Это лучшая команда РПЛ
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Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов поздравил «Зенит» с чемпионством. Напомним, сине-бело-голубые завоевали золотые медали чемпионата России сезона-2021/2022 именно благодаря победе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1).

«Во-первых, хочу поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов», — приводит слова Хапова официальный сайт «Локомотива».

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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