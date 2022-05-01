Невилл рассказал, за счёт чего «Сити» и «Ливерпуль» раз за разом ведут чемпионскую гонку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл восхитился игрой «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» и описал своё видение того, за счёт чего им удаётся в который раз участвовать в чемпионской гонке вдвоём.
«Когда «Ливерпуль» пошёл и выиграл свой матч против «Ньюкасла», и это после игры с «Вильярреалом» в середине недели и после матчей, которые они провели в последнее время, складывается ощущение, что они будто перекинули всё давление на «Манчестер Сити». Но, по правде говоря, кажется, что эти две команды вообще не ощущают какое-либо давление.
Всё из-за их доминирования, из-за их класса, самообладания и ритма. Это всё у них есть. Когда ты не чувствуешь давления – ты сильнее всех», — приводит слова Невилла Sky Sports.
В 35-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» 1:0, а «Манчестер Сити» победил «Лидс» 4:0. В турнирной таблице чемпионата «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко за четыре тура до финиша.
- 1 мая 2022
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