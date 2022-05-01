Петржела: я говорил, что «Зенит» будет чемпионом. В ближайшие годы у клуба нет конкурентов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о чемпионстве санкт-петербургского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Я говорил, что «Зенит» будет чемпионом. У «Зенита» в ближайшие годы нет конкурентов в России.



К чему стремиться Семаку? Ему надо постоянно работать. Я бы посоветовал больше работать с молодыми ребятами. Хочется, чтобы в «Зените» играли воспитанники клуба», — сказал Петержела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10).