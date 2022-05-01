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«Спартак» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Спартак» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 1 мая, состоится матч «Спартак» — «Крылья Советов». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев и Андрей Образко (оба — Ставрополь). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).

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