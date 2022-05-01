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Джака — о возможности вновь стать капитаном «Арсенала»: никогда не говори «никогда»

Джака — о возможности вновь стать капитаном «Арсенала»: никогда не говори «никогда»
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Швейцарский полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака ответил на вопрос о том, рассматривает ли он возможность вновь стать капитаном команды.

«Никогда не говори «никогда». Пока что я не был снова готов к этому.

Капитан «Арсенала» может и не носить повязку. Я пытаюсь руководить игрой также как и игроки без повязки, но если завтра кто-нибудь из футбольного клуба придёт и спросит, хочу ли я её надеть, я буду готов, потому что знаю, что снова способен на это», — приводит слова Джаки Sky Sports.

Гранит Джака был лишён капитанской повязки после конфликта с болельщиками в 2019 году. Во время матча с «Кристал Пэлас» (2:2) швейцарца заменили по ходу встречи. По пути в раздевалку он был освистан своими фанатами. В ответ на недовольство трибун, Джака стянул с себя майку и капитанскую повязку, бросил их на землю и послал несколько проклятий в адрес болельщиков.

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