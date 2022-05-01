«Химки» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 1 мая, состоится матч «Химки» — «Уфа». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



Подмосковные «Химки» набрали 28 очков в 26 встречах и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).