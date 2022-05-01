«Ахмат» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 1 мая, состоится матч «Ахмат» — ЦСКА. Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).



Московский ЦСКА набрал 47 очков в 26 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (32) — на девятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).