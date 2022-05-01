Гранит Джака — об инциденте с фанатами «Арсенала»: это была абсолютная ненависть

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака рассказал о своих ощущениях после конфликта с болельщиками «канониров» в 2019 году.

«После того, как это произошло, люди говорили мне, что это не ненависть, но для меня это была абсолютная ненависть. Я знаю, что такое ненависть, и я знаю, что такое любовь и какая разница есть между ними. Это было не что-то среднее, это была не любовь, это была ненависть.

Я получил некоторую поддержку от фанатов и из социальных сетей, и я очень гордился собой. Вы не услышите, множество игроков, которые открыто говорят об этом, они боятся за своё будущее.

В жизни не бывает так, чтобы всё шло по прямой, иногда вам приходится идти другим путем, открывать вторую или третью дверь, чтобы вернуться туда, где, вы точно хотите быть, и это моя история в этом футбольном клубе.

Быть раздавленным, но вернуться снова — это всё о менталитете, о том, насколько ты доверяешь себе, о том, насколько люди вокруг тебя доверяют тебе», — приводит слова Джаки Sky Sports.

Напомним, что Гранит Джака был лишён капитанской повязки после конфликта с болельщиками в 2019 году. Во время матча с «Кристал Пэлас» (2:2) швейцарца заменили по ходу встречи. По пути в раздевалку он был освистан своими фанатами. В ответ на недовольство трибун, Джака стянул с себя майку и капитанскую повязку, бросил их на пол и послал несколько проклятий в адрес болельщиков.